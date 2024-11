Quotidiano.net - Gentiloni, Trump ci dà la sveglia, l'Ue non resti indietro

"La vittoria di, che può essere anche motivo di preoccupazione perché non è il paladino di un mondo multilaterale, può essere anche unaper l'Europa. Si può dire che laera necessaria. Se dovevamo fare passi in avanti ora abbiamo un motivo in più per farlo". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo, invocando difesa comune, innovazione tecnologia e risorse comuni per stare al passo con la sfida globale in un colloquio con il direttore dell'ANSA Luigi Contu alla 15esima edizione del Salone della Giustizia. Secondo, dire che l'Europa diventerà marginale "forse è anche troppo pessimistico, siamo 450 milioni di cittadini e dobbiamo anche essere consapevoli del privilegio di essere europei, con un sistema democratico con servizi universali che funzionano, e libertà".