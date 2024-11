Ilgiornale.it - Eleonora Daniele: “Col mio nuovo libro cerco di sensibilizzare le istituzioni alle problematiche di chi soffre di malattie mentali”.

Leggi l'articolo completo su Ilgiornale.it

La conduttrice di Storie Italiane col“Ma siamo tutti matti? Storie di malati, delle loro famiglie e di un sistema che è rimasto a guardare” edito da Rizzoli denuncia il fatto che , nel corso degli anni, le cose sono cambiate poco o niente sul discorso delle persone con; molte famiglie si sentono sole e a volte abbandonate da un sistema che non è riuscito a rinnovarsi. Dopo la legge Basaglia del 1978, in tutti questi anni, il sistema di presa in carico del paziente è stato demandato in totofamiglie e questa oggi è diventata un'emergenza sociale