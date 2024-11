Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Empoli 0-0: partiti! – LIVE

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Dopo Genoa-Como di ieri, secondo anticipo valido per la dodicesima giornata del campionato diA traedLa dodicesima giornata del campionato diA, partita ieri con il particolare anticipo del giovedì tra il Genoa e il Como (1-1 il risultato finale), procede venerdì con l’importantissima sfida in ottica salvezza tra ile l’.Gotti (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Luca Gotti, occupano l’ultimo posto in classifica, coabitazione col Venezia di Eusebio Di Francesco e il Monza di Alessandro Nesta, con soli otto punti conquistati nelle precedenti undici partite. Col Bologna di Vincenzo Italiano, nel turno scorso, è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate: è necessario un cambio di rotta, anche per lo stesso tecnico, che resta in bilico.