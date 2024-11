Comunicazione importante Grande Fratello rivoluzione in arrivo nella Casa | l’aria è già elettrica

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

La prossima puntata del, in onda martedì 12 novembre su Canale 5, porterà incolpi di scena, nuovi ingressi e un cambiamento strategico nel palinsesto. Questa settimana, infatti, non ci sarà spazio per eliminazioni, poiché il televoto è stato concepito per individuare i concorrenti più amati, che verranno resi immuni dal prossimo turno di nomination. Per questa speciale puntata, i tre concorrenti in nomination sono Shaila, Mariavittoria e Clayton, e nessuno di loro dovrà lasciare la. >> “Maria De Filippi mi ha querelato”. Amici, finita malissimo tra la conduttrice e l’ex pupilloIl pubblico, infatti, avrà il compito di scegliere i due preferiti, che saranno immuni per la puntata del 19 novembre. In un format insolito, questa selezione sarà un’occasione per sondare i favoriti del pubblico e dare loro una chance di avanzare ulteriormente nel gioco.