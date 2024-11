Cultweb.it - Che cos’è l’outercourse e perché piace tanto alle coppie

Si chiama outercourse e può essere tradotto in “rapporto esterno”. ? un termine che si riferisce a tutte le pratiche sessuali non penetrative. Baci, carezze, ma anche la masturbazione reciproca, lo sfregamento dei genitali, l’uso dei sex toys e il sesso orale. Dopo la pandemia,ha visto crescere sempre di più estimatrici ed estimatori poiché considerano questo tipo di rapporto più sicuro, in grado di evitare gravidanze non desiderate o malattie sessualmente trasmissibili.Ovviamente, un’attività che preveda lo scambio di fluidi corporei porta sempre a qualche rischio, quindi anchedeve essere praticato in sicurezza. Tuttavia, è vero che il range del rischio si riduce sensibilmente.Inoltre,è un tipo di pratica utile nel ménage dellestabilisoddisfa il desiderio di intimità e la soddisfazione sessuale, ad esempio durante le mestruazioni (se un partner ha problemi in una situazione così particolare).