Quotidiano.net - Catania, ondata di maltempo ad Acireale. Esonda torrente, evacuato supermercato

Palermo, 8 novembre 2024 - Situazione critica nel Catanese dove unto ad. Sono ore di pioggia ininterrotta. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di, stanno intervenendo con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia. Diverse persone in difficoltà, rimaste all'interno delle proprie autovetture, sono state soccorse e unall'ingresso della città è stato. Tra le situazioni maggiormente critiche degli allagamenti in via San Piero Patti ad, dove èto une dove stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco di, in via Cristoforo Colombo e nella frazione marinara di Capo Mulini dove i corsi d'acqua sono attentamente monitorati. Impegnate sul territorio e nelle frazioni di, squadre provenienti dai distaccamenti diNord, Palagonia e Maletto.