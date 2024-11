Gaeta.it - Cambiamenti in programmazione: la talpa anticipa e grande fratello aspetta

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’universo dei reality show di Canale 5 è in fermento per i recentidi. L’atteso debutto de Lala sua messa in onda, mentre ildovrà posticipare l’inizio della sua puntata settimanale. Questi aggiustamenti mirano, oltre a creare suspense tra gli spettatori, a migliorare le performance d’ascolto di entrambi i programmi, che si sfidano per mantenere l’attenzione del pubblico.Lazione della messa in ondaLa trasmissione La, condotta da Diletta Leotta, originariamente programmata per il martedì, si sposterà al lunedì, esordendo così nella sua collocazioneta. Questa decisione nasce dall’intento di valutare il potenziale incremento degli ascolti, dati i numeri sottotono del debutto, che ha registrato 2.