Cahill: «Sinner è stato frainteso, o non si è spiegato bene, quando ha detto che non è andato a Riad per soldi»

Darrenè il maestro di Jannik. Se l’italiano è diventato numero uno del mondo, parte del merito va anche a. Il Corriere della Sera lo ha interviin occasione delle Atp Finals di Torino doveè dato per favorito.: «d’ispirazione anche per me, lui è il leader»Come sta Jannik?«Arriva a Torino da un anno bellissimo, pieno di lezioni da imparare. Jannik si è dimostrato maturo e resiliente: non avrebbe vinto tanto, sennò, con i picchi di qualità assoluta che ha avuto. Si è comportato in un modo che non dimostra affatto i suoi 23 anni».Si parla anche del ricorso della Wada sul caso doping:«Dopo quello che ha attraversato, ha capito che nella vita potrà sopravvivere a tutto: nulla può più fargli paura. Due Slam, la stagione chiusa da n.1: Jannik è d’ispirazione anche per me, che pure sono un coach navigato.