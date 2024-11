Terzotemponapoli.com - Bia: “Napoli favorito contro l’Inter e pronto per lo scudetto”

Giovanni Bia, noto agente di calciatori, ha recentemente condiviso la sua opinione sulla stagione dele sul big match, che si disputerà nella prossima giornata di campionato. Durantevista ai microfoni di kisskiss.it, Bia ha offerto un’analisi dettagliata su vari aspetti del calcio, dalle strategie degli allenatori ai punti di forza dei giocatori.-Inter: una partita equilibrataIn merito alla sfida trae Inter, Bia non ha dubbi: nonostante la difficoltà dell’in, ilha tutte le carte in regola per poterla vincere. Il suo giudizio è chiaro e positivo per la squadra azzurra, che parte favorita secondo il suo punto di vista: “Assolutamente no, se la giocheranno, sarà una partita equilibrata, vedoil”. Secondo Bia,arriva a questa partita con il “fiato corto” dopo il grande dispendio di energie nella recente sfida di Coppal’Arsenal.