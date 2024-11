Ajax-Maccabi Tel Aviv, 10 tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

DiecidelTelsono rimasti feriti dopo essere statiadda una folla apparentemente filopalestinese in occasione della sfida di Europa League contro l’. A renderlo noto è il Ministero degli Esteri dello Stato israeliano, che viene citato dai media locali. Il premier Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro nederlandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali “ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi” e ha chiesto che due aerei vengano inviati nei Paesi Bassi per riportare indietro i cittadinirimasti vittime dell’aggressione.Tel, 10adSportFace.