Ilfattoquotidiano.it - Agcom multa per 2 milioni gli influencer che promuovono il gioco d’azzardo

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comunicato di aver adottato 21 nuove sanzioni nei confronti di account e canali sulle diverse piattaforme di condivisione di video che divulgavano video promozionali di giochi e scommesse con vincite in denaro. La violazione ha portato all’applicazione dei provvedimenti contenuti nel decreto dignità, che prevede un divieto assoluto di qualunque forma di pubblicità, anche indiretta, relativa al.Questa sanzione risulta essere anche la prima mai emessa nei confronti di persone fisiche, content creator, che hanno caricato sui loro canali contenuti in violazione del divieto. Le sanzioni data dal periodo di luglio 2024, avvenuta a seguito di procedimenti avviati a seguito di numerose segnalazioni intercorse tra il 2022 e il 2023, è stata di circa 2per i content creator.