A chi spetta il bonus Natale 2024 | il modulo in Pdf

Roma, 8 novembre- Arriva con la tredicesima ilda 100 euro per i dipendenti con figli a carico. Attenzione, però, non è automatico, ma occorre presentare domanda. I dipendenti privati devono inviarla al datore di lavoro, quelli pubblici, entro le 12 del 22 novembre, devono presentarla mediante la piattaforma NoiPa. Per ottenere i 100 euro ci sono una serie di requisiti. Intanto, c'è un limite di reddito, ovvero 28mila euro, oltre il quale ilnon. Inoltre, il richiedente deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico in un nucleo monogenitoriale o, in alternativa, oltre al figlio, deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Ecco, in dettaglio, a chiile come richiederlo. Sommario A chiCome richiedere il contributo A chiA chiarire quelli che sono i beneficiari delè la circolare 19/E dell'Agenzia delle Entrate.