Amica.it - 3 combinazioni di tendenza per sfoggiarlo in grande stile come un capospalla

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Giacche, giacconi, cappotti sono gli alleati più preziosi durante la stagione fredda. Ma l’autunno 2024 sembra aver portato di nuovo alla ribalta un altro capo altrettanto fondamentale, forse sull’onda del grandpa style che ha spopolato lo scorso anno. Stiamo parlando del cardigan lungo, un pezzo dalla storia antica che viene automaticamente associato a un senso di cozyness e di coccola personale difficile da non amare. Ma anche un capo strategico che può essere indossato in tanti modi diversi. Il trend più forte del momento? Quello che lo vede,protagonista dell’outerwear, prendere il posto delle giacche di pelle o di suede e non solo. La sua lunghezza sotto i fianchi e il materiale ultra soft ne fanno infatti un elemento versatile e stratificabile da giocareun jolly.