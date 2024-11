Inter-news.it - Zielinski: «Napoli? Ho rispetto ma ora con l’Inter. Spero di vincere!»

Piotrriparte titolare in Inter-Arsenal dando ancora un grosso contributo alla squadra di Simone Inzaghi. Il centrocampista polacco dà la sua interpretazione della partita pensando già alla prossima di campionato contro l’ex.SOFFERENZA E FORZA – Piotrinterviene su Sky Sport 24 al termine di Inter-Arsenal. Il centrocampista polacco analizza la prestazione della sua squadra affermando: «Vittoria sporca del? Bisognaanche le partite così a volte, non sempre conta giocare bene per poi magari nonle partite. Oggi abbiamo sofferto tanto, contro una squadra molto forte, però alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Abbiamo vinto e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto e dei punti in classifica. Abbiamo già giocato con due squadre che possono lottare perquesto titolo».