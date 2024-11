Wta Finals Riyadh 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 8 novembre

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ile gliper quanto riguarda la giornata dialle WTAdi. Tempo di semifinali sul cemento saudita, sia per quanto riguarda il singolare che il doppio. Si prevede grande spettacolo con Barbora Krejcikova, prima a sorpresa nel gruppo Orange, che attende Zheng Qinwen, mentre a seguire ci sarà il piatto forte tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Di seguito l’diOre 13.30 – (6) Melichar/Perez vs (2) Dabrowski/Routliffe a seguire – (7) Zheng vs (8) Krejcikovaa seguire – (1) Sabalenka vs (3) Gauffa seguire – (8) Siniakova/Townsend vs (7) Chan/Kudermetova WtadiSportFace.