Ilfattoquotidiano.it - Uccisero e fecero a pezzi un 19enne perché li voleva denunciare per sfruttamento, condannati all’ergastolo

unliper. Sono statii due uomini accusati dell’omicidio di Mahmoud Abdallah che era stato trovato senza testa e senza mani la scorsa estate al largo di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. La condanna per Kamel Abdelwahab detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto Bob (nella foto), è stata emessa dalla Corte d’assise, che ha accolto le richieste del pm. Durante le indagini, Tito aveva dato la colpa a Bob ma aveva ammesso che i due avevano agitoil ragazzo, che lavorava per loro nella barberia di Sestri Ponente, liper lolavorativo e per i mancati pagamenti. Abdallah era stato ucciso con una coltellata al cuore nell’appartamento di Sestri Ponente doveva viveva con Tito e Bob.