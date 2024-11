Ilprimatonazionale.it - Trump ed Europa: secondo round

Leggi l'articolo completo su Ilprimatonazionale.it

Roma, 7 nov – Si sono appena concluse le elezioni americane con la netta affermazione di Donalde subito sono fioccate le reazioni a quello che, comunque la si pensi, è un evento destinato non solo a far discutere ma a modificare la percezione degli avvenimenti futuri. Anzitutto, vorremmo sottolineare alcuni punti che ci sembrano interessanti per capire cosa sta succedendo negli Usa e quindi i riflessi che questo avrà inevitabilmente anche qui in.Gli elementi della nuova affermazione dinoi gli elementi che hanno portato all’affermazione disono essenzialmente tre: il primo è che al contrario delle elezioni del 2016 e del 2020si è proposto come uomo di riferimento di una parte delle élites ed attorno alla sua persona è riuscito a coagulare un “contropotere elitario” con cui fronteggiare quei poteri che lo hanno combattuto dal 2016 in poi; ilelemento è che la narrazione mainstream di televisioni e giornali, con annesso star system hollywoodiano, non funziona più come strumento di orientamento del consenso popolare, sia negli Usa che in