Ilfogliettone.it - Tra Trump e incertezza: il vertice di Budapest mette a nudo le vulnerabilità e le ambizioni dell’Unione europea

In un clima di crescentegeopolitica, si è aperta oggi alla Puskas Arena di, la quinta riunione della Comunità Politica. Il premier ungherese Viktor Orban ha accolto oltre 40 leader europei, tra cui la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si svolge in un momento cruciale per l'Europa, alle prese con sfide multiple sul fronte della sicurezza, dell'economia e della stabilità politica.La recente rielezione di Donaldalla presidenza degli Stati Uniti ha aggiunto un ulteriore elemento di complessità, sollevando interrogativi sul futuro delle relazioni transatlantiche e sul sostegno occidentale all'Ucraina. Inoltre, il summit si svolge in un contesto in cui l'Unionesta cercando di rafforzare la propria competitività economica.