Movieplayer.it - Star Wars: Simon Kinberg sta lavorando allo sviluppo di una nuova trilogia

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Lucasfilm ehanno stretto un accordo che prevede lodi unadidestinata al grande schermo., in passato già coinvolto nella saga grazie alla serie Rebels, ha stretto un nuovo accordo con Lucasfilm e si occuperà quindi dellodi unacinematografica della saga di. Il filmmaker sarà coinvolto come sceneggiatore dei film e produttore, anche se attualmente Disney e Lucasfilm non hanno voluto rilasciare commenti o dichiarazioni sul progetto. Cosa racconterà ladiNella realizzazione dei tre nuovi film sarà coinvolta, in veste di produttrice, anche Kathleen Kennedy che è a capo di Lucasfilm. I nuovi tasselli della saga, secondo le fonti di Deadline, dovrebbero .