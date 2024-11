Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza lungo la costa: "Rapine e furti, meno 70%"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

COMACCHIO All’Amministrazione comunale di Comacchio è stato notificato il decreto presidenziale che riconosce alla località lagunare il titolo di "città". È successo ieri, a margine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica che si è tenuta in prefettura e che ha permesso di condividere i risultati dell’attività di vigilanza e controllo sui Lidi di Comacchio durante la stagione balneare 2024 e delineare le strategie per il prossimo anno. Il titolo di "città" è conferito dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, generalmente in base a criteri storici, demografici e culturali, e può essere attribuito a centri abitati che abbiano raggiunto determinate dimensioni e significato. Tornando al bilancio della stagione balneare trascorsa, il prefetto Massimo Marchesiello ha ringraziato il personale delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle altre Istituzioni presenti al tavolo "per il loro impegnonte e proficuo al servizio della comunità locale e dei numerosi turisti che quest’anno hanno frequentato le località della".