Serie A | Daspo di cinque anni per un tifoso del Napoli

per un Daspo del questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma. Il trentanovenne di origine campane sarebbe stato sorpreso dai poliziotti della Digos a scavalcare un muro di recinzione dello stadio Castellani di Empoli lo scorso 24 ottobre in occasione della sfida dell'ottava giornata tra i padroni di casa e il Napoli. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato visto dagli agenti in servizio a bordo campo mentre scavalcava il muro di recinzione, alto circa tre metri, di una delle tribune che ospitavano i tifosi partenopei. Subito dopo avrebbe provato a mimetizzarsi tra la folla, ma i poliziotti non lo hanno perso di vista e all'uscita lo hanno fermato e denunciato. Secondo quanto si apprende, il provvedimento è in corso di notifica.