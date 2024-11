Lettera43.it - Samuele Bersani rinvia il tour: «Un problema di salute mi obbliga allo stop»

annuncia il rinvio delper motivi di. «Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile», ha spiegato l’artista sui suoi profili social. «È vero, certe cose accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere undiche mia fermarmi». Rivolgendosi direttamente ai suoi fan, l’artista ha spiegato di dover stare «a riposo forzato per un po’ di tempo», lontano dunque dai palchi e dai live. «Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei alle domande che giustamente mi farete», ha spiegato sui social. «Voglio evitare ogni equivoco: niente che abbia a che fare con la mia voce». Il 54enne di Rimini ha dato appuntamento ai fan nel 2025, con l’inizio delfissato per il 12 marzo a Parma.