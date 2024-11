Quanta ipocrisia su Israele

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Le stragi di Gaza sono forse la più grave offesa al diritto umanitario degli ultimi 80 anni. Come non bastasse, vedo ovunque, menzogne e quell’assurda accusa di “antisemita” per chiunque critichi i massacratori.Lucilla Corradivia emailGentile lettrice, giorni fa mi congratulavo con un lettore per aver definito, in una lettera, “insurrezione” l’episodio del 7 ottobre 2023 anziché “attacco terrorista” e aver chiamato “combattenti” i miliziani di Hamas e non “terroristi”. L’ho fatto per amore di verità, sapendo di espormi ipso facto alla fasulla accusa di essere “antisemita”. Adesso dice le stesse cose Amos Schocken, ebreo ed editore del più importante quotidiano d’, Haaretz. Ha chiamato gli uomini di Hamas “freedom fighters”, combattenti per la libertà. Come la mettiamo? Antisemita anche lui? In una conferenza a Londra Schocken ha detto: “Netanyahu fa la guerra ai combattenti per la libertà palestinesi, quelli chechiama terroristi.