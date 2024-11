‘Ogni 72 Ore’ | Daniela Collu racconta quattro casi di femminicidio in un podcast per Sky Crime

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

In ocone della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dal 25 novembre Skylancia Ogni 72 Ore, nuovodi. Al centro,drammatiche storie diche rivelano non solo la brutalità del crimine ma anche i pregiudizi che spesso condizionano la percezione delle vittime. Con un episodio ogni martedì alle 22 su Sky(e in streaming su NOW), la serie approfondisce idi Carol Maltesi, Marianna Manduca, Sara Di Pietrantonio e Jennifer Sterlecchini.La scelta di queste storie non è casuale. Ogni caso, infatti, con la sua specificità, mette in luce le falle del sistema normativo che non è riuscito a proteggere le vittime. E, allo stesso tempo, denuncia una società che ancora fatica a comprendere la gravità e la diffusione della violenza di genere.