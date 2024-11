Gaeta.it - Mike Tyson vs Jake Paul: l’incontro di boxe del secolo si avvicina

Facebook WhatsAppTwitter L’attesa cresce per uno dei match di pugilato più attesi degli ultimi anni, che vedrà di fronte due generazioni di sportivi:, ex campione del mondo, e, noto influencer e pugile emergente. L’evento si svolgerà tra il 15 e 16 novembre presso l’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, e sarà trasmesso in diretta su Netflix. Questo incontro non solo promette colpi spettacolari, ma è anche accompagnato da una miniserie che seguirà la preparazione dei due protagonisti, offrendo uno sguardo rto sull’impegno e il sacrificio richiesti per affrontare un match di tale portata.Le regole del match: un evento unicoIl combattimento avrà alcune caratteristiche particolari. Sarà strutturato in 8 round di 2 minuti ciascuno, utilizzando guantoni da 14 once, che sono più imbottiti rispetto a quelli standard.