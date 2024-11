Tg24.sky.it - Migranti in Albania, nuovi stop dei giudici per nave Libra partita con 8 persone a bordo

Mentre laviaggia verso l'con aottoraccolte in mare, arriva un nuovodeial piano del governo italiano, questa volta dal il tribunale di Palermo che ha disposto la liberazione di un senegalese e di un ghanese. Sul pattugliatore di 80 metri della Marina Militare che arriverà nelle prime ore di venerdì nel porto di Shengjin ci sono iche verranno sottoposti alla procedura accelerata di frontiera in un Paese terzo (l’Italia è il primo Paese in Europa ad averla attivata). Iperò continuano a bocciare i trattenimenti dei richiedenti asilo, nonostante il decreto varato dal governo che ha ridefinito per legge la lista dei Paesi sicuri. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, valutaricorsi e non molla: "Stiamo semplicemente anticipando un regolamento europeo che ci chiede 8mila posti per il trattenimento/accoglienza di".