Ludovica Frasca si sbilancia | Ecco chi è secondo me La Talpa

Il reality show condotto da Diletta Leotta, La, ha già scatenato tensioni e colpi di scena. Tra i primi eventi significativi, l’eliminazione di, ex Velina di Striscia la Notizia, che è uscita dalla competizione per essere stata la concorrente a rispondere in modo errato a più domande sull’identità della. Ma ora che è fuori dal gioco,sembra avere le idee più chiare e ha individuato un possibile sospetto: Lucilla Agosti.Dopo l’eliminazione, laha condiviso le sue impressioni in un video registrato per Mediaset Infinity, in cui non ha nascosto il dispiacere per essere uscita così presto. Ha confessato:Sono qua dopo l’eliminazione e in realtà sto un po’ rosicando.Ha aggiunto di non aver seguito una strategia precisa, affidandosi a un’intuizione che però si è rivelata sbagliata.