Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 85-76, Eurolega basket in DIRETTA: seconda vittoria consecutiva in Eurolega per i meneghini! Mannion, Delay e Dimitrijevic sugli scudi

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:23 Terzo successo stagionale inper l’EA7 Emporio Armani, con 22 punti di Neno, 11 punti di un Nicoin grande spolvero al debutto e 17 punti di Zach LeDay. Per il13 punti di Serge Ibaka e Mario Hezonja, con i Blancos sprofondati anche a -22 nell’ultimo quarto prima di limitare i danni nel finale.Finisce qui: l’batte ilal Forum per 85-77!85-76 Tripla di Campazzo.85-73 2/2 per Hezonja in lunetta.85-71 Appoggio diper il +14.Ultimo minuto al Forum, con entrambe le squadre perfette a cronometro fermo (17/17 pere 9/9 per il).83-71 2/2 per Hezonja in lunetta.83-69 Tripla di Gabriel Deck per rendere meno pesante il passivo.83-66 Rimbalzo e schiacciata di Tavares.