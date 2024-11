Panorama.it - L’Italia a Euronaval tra pattugliatori e missili di nuova generazione

In questi giorni a Parigi si sta svolgendo il salone2024, appuntamento internazionale dedicato alle tecnologie navali per la Difesa. Tra armi a energia concentrata (Laser), tanta elettronica e sicurezza cibernetica, la multinazionale europea Mbda (Airbus Group 37,5%, Bae Systems 37,5%, Leonardo 25%), ha presentato il sistema Fc/Asw (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), ovvero due diversida crociera e antinave, che consentiranno alle nazioni europee di disporre di una capacità sovrana per l’attacco in profondità nei prossimi decenni. Recentemente sono stati raggiunti con successo importanti traguardi nell’ambito della valutazione delle tecnologie definite “critiche” dei due sistemi che, entro la fine dell’anno, dovranno essere sottoposti a ulteriori sperimentazioni per diventare poi operativi.