L'influenza 2024 sarà più aggressiva, Bassetti: "Il virus può colpire il cervello"

Al Policlinico San Martino di Genova è stato recentemente ricoverato il primo paziente in Italia affetto dalH3N2, un sottotipo di influenza A. Si tratta di un uomo di 76 anni che, oltre ai classici sintomi influenzali, ha manifestato anche sintomi neurologici, come dichiarato dal professor Matteo, direttore di Malattie Infettive presso l’ospedale. Attraverso i suoi social,ha avvisato del possibile impatto della stagione influenzale imminente, ritenendola particolarmente severa: “Se il buongiorno si vede dal mattino. nonuna bella stagione influenzale”.Leggi anche: Influenza australiana, tutto quello che c’è da sapere: sintomi più frequenti e vaccinoIl post su Facebook IlH3N2 è noto per essere particolarmente contagioso e per causare forme gravi della malattia.