Calciomercato.it - Lazio-Porto, chiusi due settori della Nord: ecco perché la curva protesta con l’Uefa

All’Olimpico i tifosi biancocelestino in maniera veemente nei confronti delper una sanzione inflitta ingiustamente allaAll’Olimpico arriva il primo big match europeo per la, che ospita ilnella quarta giornatafase campionato di Europa League, a cui i biancocelesti arrivano da capolisti. La squadra di Baroni ha la chance di continua una corsa trionfale che le farebbe fare un enorme salto in avanti verso la qualificazione. Ma soprattutto proseguire in questo legame sempre più stretto con i propri tifosi, un tutt’uno tra gruppo squadra e popolo laziale che da diversi mesi non si vedeva o respirava.Tifosi inno (LaPresse) – calciomercato.itE anche nelle proprie ‘battaglie’, lasi dimostra comunque unita. Come verso il provvedimento adottato dalla Uefa in rene alla chiusura di partestessa48-49) in seguito ai cori e presunti ululati razzisti durante-Nizza.