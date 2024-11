L’attaccante del Real Madrid escluso dalla Francia

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-07 15:29:05 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Kylian Mbappe è statorosa dellaper affrontare Israele e Italia nella Nations League, con l’allenatore Didier Deschamps che ha detto che il giocatore “voleva venire” e unirsi alla squadra.Deschamps non ha detto se Mbappe, che martedì ha giocato con ilcontro il Milan in Champions League, si è infortunato, sostenendo che la sua scelta è stata una “decisione una tantum”.Mbappe, 25 anni, ha segnato 48 gol in 86 partite con laed è il terzo miglior marcatore di tutti i tempi.Laha vinto tre delle quattro partite del Gruppo A2 della Nations League, perdendo 3-1 in casa contro l’Italia a settembre.?? ????? pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus Felicitazioni a Lucas Chevalier per la prima nel gruppo #FiersdetreBleus pic.