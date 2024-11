Davidemaggio.it - La Talpa si sposta al lunedì, Grande Fratello al martedì

Canale 5 cambia la programmazione dei due reality attualmente in onda,e La. Dalla prossima settimana Alfonso Signorini e suoi gieffini traslocheranno nella serata del, lasciando ilal programma di Diletta Leotta.Dopo l’esordio di, seguito da circa 2,2 milioni di spettatori (14% di share), la seconda puntata de La– anticipata da Mediaset Infinity con LaDetection – andrà dunque in onda11 novembre, quando su Rai 1 debutterà l’ultima stagione della serie L’Amica Geniale.Come era stato già deciso prima dell’ufficializzazione della partenza de Laal, GF passerà alcon la dodicesima puntata del 12 novembre che dovrà vedersela con Don Matteo 14, che Rai 1 anticiperà eccezionalmente di 48 ore poiché giovedì prossimo ci sarà la partita dell’Italia in Nations League.