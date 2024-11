Gauff-Krejcikova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Cocose la vedrà contro Barboranel terzo ed ultimo match del Gruppo Arancio alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). La giovane statunitense è già qualificata in semifinale dopo le due vittorie ottenute rispettivamente ai danni della connazionale Jessica Pegula e della polacca Iga Swiatek. La ceca, invece, non può permettersi passi falsi per sperare di andare ancora avanti in seguito alla sconfitta in tre parziali rimediata contro la numero due del ranking mondiale. Nonostante non abbia particolari motivazioni sarà l’americana a partire nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultima, tuttavia, è stata battuta nell’unico scontro diretto andato in scena nella primavera del 2021. In quell’occasione si trattava dei quarti di finale sulla terra rossa del Roland Garros, con la nativa di Brno che riuscì a spuntarla in due set abbastanza tirati.