Fugge con la pistola puntata verso i poliziotti, arrestato 34enne

Leggi l'articolo completo su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haunpregiudicato tarantino ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi clandestine, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.A seguito di un’accurata attività info-investigativa, i Falchi della Squadra Mobile avevano maturato il sospetto che un noto pregiudicato tarantino, con diverse condanne alle spalle per reati inerenti stupefacenti ed armi, avesse ripreso l’attività di spaccio all’interno di una piazza in zona Tamburi.Per dare riscontro alle loro ipotesi investigative ihanno deciso di effettuare un sopralluogo nella zona.Sul posto, gli investigatori hanno individuato il soggetto il quale, accortosi della loro presenza, si è dato a precipitosa fuga a piedi nel vano tentativo di far perdere le sue tracce.