Festival della Nebbia | Piacenza si preparara a un’edizione ricca di eventi culturali

Facebook WhatsAppTwittersi appresta a ospitare la seconda edizione del, un evento che promette di trasformare la città in un palcoscenico culturale vivace. Dopo le passate edizioni di “Profondo Giallo”, gli organizzatori sono fiduciosi di poter offrire un programma interessante e coinvolgente per gli amantiletteratura, del cinema emusica. La manifestazione, sostenuta dal Comune e coordinata da diverse associazioni, durerà dal 9 novembre al 3 dicembre 2023.Un programma diversificato per tutti i gustiLa rassegna prevede un mix unico di attività, partendo da un’anteprima musicale dedicata alla città di Manchester e alla band degli Smiths. Ilnon si limiterà a questi, ma proporrà anche proiezioni cinematografiche, concerti live, recital e incontri con autori di fama nazionale.