Entro a scrocco a San Siro” ma il tiktoker è riconosciuto dallo steward che lo segnala alla Polizia

Mlano, 7 novembre 2024 – La sfida sui social: "Vi faccio vedere comea San". In effetti, ilha messo in atto il suo piano, ma unodel Meazza, che qualche ora prima aveva visto il video sui social, l'hato. Conclusione: il ventiduenne bolognese e la ragazza che era con lui, una diciannovenne di Verbania, sono stati indagati per truffa; e a breve gli arriverà un Daspo firmato dal questore Bruno Megale e un foglio di via da Milano. La partita Inter-Arsenal I due ragazzi sono riusciti a entrare allo stadio per la partita di Champions League tra Inter e Arsenal, in programma alle 21 di mercoledì 6 novembre, utilizzando un pass falso con tanto di loghi riprodotti della massima competizione continentale e delle due squadre e un Qr Code che stranamente rimandava a un green pass se inquadrato con la fotocamera dello smartphone.