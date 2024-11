Lanazione.it - Defibrillatori ’in salute’: "Strumenti preziosi"

"Iin piazza XXIV Maggio a Tonfano, al Pollino, in piazza Duomo, a Strettoia e in piazza D’Annunzio a Fiumetto sono tutti attivi e funzionanti. Nessuno è fuori uso". L’assessore all’associazionismo, Andrea Cosci, precisa lo “stato di salute” dei cinque dispositivi salvavita sottoposti sì, a verifica, ma solo per alcune anomalie riscontrate nel radiocontrollo, ossia il controllo da remoto, che non ne compromettono assolutamente il regolare utilizzo in caso di necessità. "I cinquesono tutti al loro posto – spiega l’amministratore – solo in piazza Duomo la Salvamento Versilia, che è centro di formazione accreditato in Toscana e con cui il Comune ha da tempo instaurato una proficua collaborazione per la gestione delle postazioni Dae, ha sostituito temporaneamente il dispositivo originale con un altro, anch’esso perfettamente utilizzabile".