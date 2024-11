Cuore pediatra | Rischio cardiovascolare da bimbi per pressione colesterolo e obesità

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

(Adnkronos) –alta, livelli alti dicattivo,. I fattori dicardiovascolari, a differenza di quanto generalmente si crede, riguardano anche i bambini. E non senza conseguenze sulla salute del. Per quanto possa sembrare strano, infatti, “l’aterosclerosi è una ‘malattia pediatrica’, nel senso che seppure dà segno di sé negli adulti – a parte casi particolari – incomincia comunque nei piccoli”. La prevenzione quindi “deve cominciare il più precocemente possibile, sin dall’infanzia”, spiega all’Adnkronos Salute Marco Giussani, segretario del Gruppo di studio Ipertensione edella Società italiana di pediatri, la Sip che si prepara al suo 79° congresso in programma dal 20 al 23 novembre a Firenze. “L’aterosclerosi, cioè la malattia delle arterie che porta alla formazione della placca aterosclerotica all’origine di infarto o ictus – continua il– è un fenomeno che si avvia praticamente quando nasciamo.