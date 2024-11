Ilrestodelcarlino.it - Contro il Pineto la coperta è sempre più corta

È l’assenza di alternative a preoccupare più di ogni altra cosa mister Dossena in vista della gara con il. Non è una novità che la squadra costruita nel corso dell’estate avesse delle lacune, che per mille motivi non sono state colmate prima della fine del mercato. Gli infortuni a ripetizione delle ultime settimane hanno dato il colpo di grazia alla Spal, che domenica prossima sarà costretta a fare di necessità virtù. La difesa è il reparto che sta pagando il prezzo più alto, ma anche il centrocampo non scherza. Con gli abruzzesi, l’unico centrale di riserva dovrebbe essere Polito, che finora non ha fornito esattamente delle garanzie in termini di rendimento. Sulle fasce, dove Calapai e Mignanelli sono titolari inamovibili, l’allenatore può contare su D’Orazio e Ntenda: il primo ha perso quota in seguito al cambio di modulo, mentre l’ex juventino se non è un oggetto misterioso poco ci manca.