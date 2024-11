Conegliano-Zagabria oggi in tv | canale orario e diretta streaming Champions League femminile 2025 volley

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per il primo turno della Pool A della Cev2024/di. Le ragazze di Daniele Santarelli, Campionesse d’Europa in carica, vogliono conquistare subito con una vittoria davanti al proprio pubblico per iniziare nel migliore dei modi questa nuova avventura continentale. La prima avversaria è la squadra croata di coach Darko Nojic, che va a caccia dell’impresa per provare a strappare qualche punto nella “tana delle pantere”. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 7 novembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra A. Carraro Imocoe Mladost Zagreb della massima competizione continentale per club.