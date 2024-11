Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni pubblica questa vecchia foto e si scatena uno tsunami: attenti ai dettagli | Guarda

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Galeotta fu unata dasu Instagram,la cui protagonista è proprio lei, correva l'anno 2012, ossia l'anno del debutto sul social che la avrebbe resa una super-star internazionale. Ecco, nellail volto dellaappare piuttosto differente rispetto a quello di oggi. E non è soltanto una questione d'età. Circostanza che non è sfuggita ai follower, i quali hanno iniziato a passare in rassegna i probabili "ritocchini" ai quali la influencer si è sottoposta. E Leggo.it si è preso la briga di passare in rassegna tutte le osservazioni che sono state mosse a. Si parte dal volto, che sembra aver subito dei ritocchi discreti nel tempo, mantenendo però una naturalezza che rispetta le sue caratteristiche originali. Il naso, per esempio, non mostra cambiamenti evidenti, ma la punta appare leggermente più sollevata rispetto al passato.