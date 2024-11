Lanazione.it - Campano d’oro 2024. Assegnato all’ad di Ferrari

Il, definito “il piccolo Nobel” dell’università di Pisa - istituzione che fa risalire i suoi natali al 1343 - andrà nela un manager di grande valore: l’amministratore delegato della, Benedetto Vigna. Il riconoscimento, nato nel 1971, è un’iniziativa di Alap, l’associazione che raccoglie i laureati dell’ateneo pisano. Il personaggio che il 22 novembre sarà premiato nell’Aula Magna della Sapienza ha 55 anni ed è stato uno dei molti studenti del sud Italia ed è dalla Basilicata che Vigna approdò alla nostra università nel 1988. Laureatosi con lode nel 1993 in fisica teorica, maturò le sue prime esperienze al CERN di Ginevra, al sincrotone di Grenoble e al Max Planck Institut di Monaco di Baviera. Attratto dalla possibilità di realizzare prodotti nuovi che creassero business e posti di lavoro, nel 1995 iniziò a lavorare per la STMicroelectronics a Milano e poi si spostò presso il Berkeley Sensor and Actuator Center dell’università di Berkeley, in California, dove approfondì le sue conoscenze tecnologiche nel mondo dei sistemi microelettromeccanici (MEMS, o Micro Electro Mechanichal System) ed ebbe l’opportunità di lavorare con persone provenienti da tutto il mondo.