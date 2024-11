Notizie.com - Annuncio Sinner: la decisione storica del numero 1 al mondo è presa!

A pochi giorni dall’inizio delle attesissime ATP Finals a Torino, l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di tennis è tutta per Jannik. La sua stagione 2024, caratterizzata da momenti spettacolari e successi che hanno lasciato un segno, è stata una delle più memorabili per il tennis italiano. Durante la recente conferenza stampa a Torino,ha condiviso le sue sensazioni e l’emozione di giocare questo prestigioso torneo davanti al pubblico di casa. Le sue parole hanno acceso ulteriormente le aspettative dei fan, che sperano di vedere un grande spettacolo.ha preso una– Notizie.comPronto per l’inizio del torneoCon un sorriso,ha dichiarato di sentirsi pronto a scendere in campo: “Ogni anno è diverso e unico. Mi sento carico e sono felice di poter giocare davanti al pubblico italiano.