Ilgiorno.it - Allacci elettrici abusivi e pericolosi. Sgombero all’ex Parà, 4 denunciati

La polizia locale di Seregno ha condotto una fondamentale operazione nell’area ex, mettendo in luce una grave situazione di degrado e pericolo. L’immobile, già segnalato più volte per occupazione abusiva, è stato ispezionato da 13 tra ufficiali e agenti, inclusa l’unità cinofila della polizia locale di Monza. All’interno della struttura sono stati identificati quattro uomini di nazionalità marocchina, privi di permesso di soggiorno, che vivevano in alloggi di fortuna. Le operazioni hanno rivelato condizioni di estremo degrado: gli occupanti vivevano tra giacigli improvvisati e rifiuti, e un intricatoo abusivo di cavipercorreva l’edificio, collegato rudimentalmente alla rete di pubblica illuminazione. Questo collegamento rappresentava un grave rischio di incendio a causa della precarietà e dell’elevato carico di tensione.