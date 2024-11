Quotidiano.net - Agricoltura e macchine. Sfida tecnologica per la sostenibilità

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Dialogare ed accendere i riflettori sulle nuove frontiere della meccanizzazione agricola, mettendo in risalto come l’eccellenzaitaliana si unisca alla necessità di sostenere il comparto agroindustriale e rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti climatici e dall’evoluzione del settore. È l’obiettivo e l’ambizione del nuovo appuntamento del ciclo QN Distretti dedicato alle sfide del territorio italiano, intitolato ’Innovazione e Meccanizzazione: il Futuro delleAgricole’ e promosso dai giornali del nostro Gruppo Editoriale. Realizzato in collaborazione con Banco BPM quale main partner, Nobili, FederUnacoma ed EIMA, l’evento di oggi a partire dalle 9.30 (Sala Notturno – Centro Servizi (Blocco D, primo Piano) vede la partecipazione dei protagonisti del settore chiamati ad affrontare temi strategici quali innovazione,e digitalizzazione nelleagricole, elementi chiave per lo sviluppo della filiera in un’ottica di crescita competitiva e sostenibile.