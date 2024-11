Usa 2024, i Repubblicani conquistano la maggioranza al Senato

Leggi tutto su Open.online

il controllo del. Mentre lo spoglio delle schede elettorali è ancora in corso in alcuni Stati, il partito di Donald Trump ha ottenuto la certezza matematica dellanella camera alta del Congresso americano. Si tratta di una vittoria molto significativa per il Grand Old Party. Alle elezioni del 5 novembre, infatti, non c’è in palio solo la poltrona di presidente degli Stati Uniti ma anche il rinnovo di 469 membri del Congresso: tutti i 435 deputati della Camera e 34 dei 100ri. Ad assicurare laainella camera alta del Congresso sono state le vittorie di Bernie Moreno in Ohio, Tim Sheehy in Montana e Ted Cruz in Texas. A oggi erano i democratici a controllare ilcon unarisicatissima: 51 a 49. Qualora idovessero riuscire a eleggere Donald Trump alla Casa Bianca e ottenere il controllo della Camera, riuscirebbero ad approvare leggi e riforme con molta più disinvoltura, senza essere costretti a scendere a compromessi con alcuni parlamentari democratici.