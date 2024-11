Formiche.net - Trump promette pace e l’età dell’oro. Ci riuscirà? L’analisi di D’Anna

Strike! Donaldli ha buttati tutti giù come birilli: avversari, detrattori, accusatori, sondaggisti. Tutti spiaggiati o scaraventati sugli scogli dallo tsunami elettorale. L’onda d’urto del neo 47° Presidente degli Stati Uniti ha stravinto contemporaneamente su tutti i fonti come mai prima d’ora: ha superato di slancio il numero dei 270 elettori, ha vinto il voto popolare ed ha conquistato la maggioranza di Camera e Senato. L’ America si riconosce in Donalde gli conferisce i pieni poteri per rilanciare l’economia, arginare l’ esponenziale espansionismo cinese, debellare il terrorismo islamico, tenere a bada Putin, l’Iran e la Corea del Nord, difendere occupazione e risparmi, riaffermare il primato strategico e tecnologico degli Usa nel mondo. Impegni chenon può eludere anche perché oltre al predominio politico, controlla totalmente la Corte Suprema che ha ulteriormente potenziato le prerogative e l’immunità presidenziali.