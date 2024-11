Cultweb.it - Sottotono della pelle, smontiamo tutti i falsi miti pubblicizzati dalle beauty expert

Ilè l’elemento chiave per capire se, a livello di colori, siamo calde o fredde. Essenziale nella scelta del fondotinta. L’armocromia è una disciplina che in questi anni sta davvero andando per la maggiore e poggia, appunto, sulla nostra appartenenza a gruppi cromatici freddi o caldi. Tutto questo per trovare vestiti, make-up e colore dei capelli che valorizzino la nostra bellezza naturale, non certo per ingabbiarci. Il, dunque, non cambia mai. Dipende dalla melanina, dal carotene e dall’emoglobina e a differenza del colore, non muta a seconda dell’esposizione al Sole o dello stato di salute. Come si fa a capire il, ovvero se sia più freddo o caldo? La risposta è solo una: vedendo come reagisce il colore sulla nostraalla luce naturale.