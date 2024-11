Iodonna.it - Saranno le Tauridi, suddivise in due sciami, le Tauridi Sud e le Tauridi Nord, a dipingere il firmamento del mese con le loro scie luminose, accendendo la notte con uno spettacolo emozionante

Anche a novembre il cielo notturno si trasforma in un palcoscenico per un magnifico ballo di stelle cadenti. Questosono lein due, leSud e le, a promettere unoche illuminerà ilper diverse notti. Queste meteore, infatti, residui della cometa 2P/Encke, si infiammano a contatto con l’atmosfera terrestre, creando delle incredibiliche attraversano il cielo.di San Lorenzo: come vedere le stelle cadenti X Nel cielo di novembre arrivano le stelle cadenti Le, sia Settentrionali che Meridionali, prendono il nome dalla costellazione del Toro, punto da cui sembrano irradiarsi.